«Бегом за добром» пройдет в третий раз. Его идейный вдохновитель – тренер Евгения Строева. Благодаря ее мечте пробежать от Нижнего Новгорода до другого крупного города и участию в спортивном проекте «Атлет во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» родился многодневный забег.

Он нужен для того, чтобы:

собрать 500 тысяч рублей для Нижегородской областной общественной организации «Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой «Сияние», на развитие инклюзивной театральной студии «Искорка»

привлечь внимания к помощи в развитии и социальной адаптации детей с синдромом Дауна

популяризировать участие в благотворительной деятельности

показать, что здоровый образ жизни — это круто

Девушки стартуют 8 июля в 09:00 у Кремля (ориентир — памятник Чкалову), а финишируют — 12 июля около 12:00-13:00, тоже у Кремля, но в Ярославле. Ориентировочная протяженность маршрута 364 км.

Евгения Строева, соорганизатор «Бегом за добром»: «Своим забегом мы хотим привлечь внимание к тому, что детям с синдромом Дауна так же, как и всем нам необходимо активно развиваться не только физически, но и через творчество. Хочется акцентировать внимание и на помощи в развитии и социальной адаптации детей с синдромом Дауна. Будет здорово, если благодаря нашему проекту люди научатся принимать людей с особенностями развития! А еще своим забегом мы хотим привлечь внимание как можно большего числа людей к благотворительности. Так хочется, чтобы люди не стеснялись и не боялись помогать, жертвовать даже небольшие суммы, рассказывать о тех, кому необходима помощь».

ПОМОЧЬ МОЖНО ЗДЕСЬ.