Бегуньи Евгения Строева, Кристина Бейсебаева и Наталья Шумилова за пять дней преодолеют 364 километра (!), чтобы помочь нижегородскому центру «Сияние», который занимается адаптацией детей с синдромом Дауна. Девушки уже открыли благотворительный сбор, а 8 июля в 9 утра стартует их третий многодневный забег «Бегом за добром». Рассказываем, почему это важно.
«Бегом за добром» пройдет в третий раз. Его идейный вдохновитель – тренер Евгения Строева. Благодаря ее мечте пробежать от Нижнего Новгорода до другого крупного города и участию в спортивном проекте «Атлет во благо» благотворительного фонда «Синдром любви» родился многодневный забег.
Он нужен для того, чтобы:
- собрать 500 тысяч рублей для Нижегородской областной общественной организации «Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой «Сияние», на развитие инклюзивной театральной студии «Искорка»
- привлечь внимания к помощи в развитии и социальной адаптации детей с синдромом Дауна
- популяризировать участие в благотворительной деятельности
- показать, что здоровый образ жизни — это круто
Девушки стартуют 8 июля в 09:00 у Кремля (ориентир — памятник Чкалову), а финишируют — 12 июля около 12:00-13:00, тоже у Кремля, но в Ярославле. Ориентировочная протяженность маршрута 364 км.
Евгения Строева, соорганизатор «Бегом за добром»: «Своим забегом мы хотим привлечь внимание к тому, что детям с синдромом Дауна так же, как и всем нам необходимо активно развиваться не только физически, но и через творчество. Хочется акцентировать внимание и на помощи в развитии и социальной адаптации детей с синдромом Дауна. Будет здорово, если благодаря нашему проекту люди научатся принимать людей с особенностями развития! А еще своим забегом мы хотим привлечь внимание как можно большего числа людей к благотворительности. Так хочется, чтобы люди не стеснялись и не боялись помогать, жертвовать даже небольшие суммы, рассказывать о тех, кому необходима помощь».
ПОМОЧЬ МОЖНО ЗДЕСЬ.
Первый забег организовали в 2022 году в поддержку проекта «Атлет во благо» благотворительного фонда «Синдром любви», который оказывает помощь людям с синдромом Дауна. Тогда команда из четырех бегунов (Евгения Строева, Евгений Туманов, Александр Косолюкин, Ольга Кулясова) с 12 по 18 июля преодолели 500 километров от Нижегородского кремля до Красной площади в Москве.
Второй забег провели в 2023 году в поддержку нижегородского инновационного центра «Сияние». С 10 по 14 июля команда бежала от Нижнего Новгорода до Казани.
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