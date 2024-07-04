Илья Чернев

Девятнадцать лет назад вы были основателем завода «ИНКОМ», успешного нижегородского предприятия по производству автомобильных жгутов. Простаивающий завод в Заволжье схожего профиля, который до этого два года был в кризисе, – это для вас удача или вызов?

Я воспринимаю кризисы прежде всего как вехи развития. Именно в кризисные годы наша команда открывала для себя новые возможности. В тяжелом 2008-м мы диверсифицировали деятельность с сегмента автокомпоненты в область приборостроения, после кризиса 2014-го началось важное для нас сотрудничество с Ростсельмашем, а чуть позже нашим заказчиком стало предприятие по выпуску правительственных автомобилей «Аурус». Кризис 2022 года ожидаемо ударил по заволжскому предприятию автокомпонентов «ЛЕОНИ Рус»: из-за экономических санкций иностранные владельцы завода ушли из России, с тех пор он простаивал. В свое время это было одно из крупнейших предприятий в СНГ по производству автомобильной электропроводки, на нем работали почти 2500 человек, после закрытия две трети из них уволились. Почти год мы согласовывали в правкомиссии РФ приобретение завода у иностранцев, и в марте этого года сделка состоялась, а уже в апреле он вновь начал работу под новым названием – завод «ЛИНК».

Почему именно вам предложили выкупить заволжское предприятие?

Ситуацию в Заволжье решали на федеральном уровне, понимая, что в России производств подобного уровня – по пальцам пересчитать. В качестве потенциального инвестора нас порекомендовал минпромторг Нижегородской области. Думаю, важную роль сыграло то, что мы имеем большой опыт в производственном процессе и поставке комплектующих, базовые аспекты нашей технологической деятельности соответствуют международным стандартам. Поэтому вся производственная специфика на немецко-французском предприятии в Заволжье не стала для нас сюрпризом.