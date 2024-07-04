Весной этого года после долгого простоя вновь заработал завод «ЛИНК» (в недавнем прошлом «ЛЕОНИ Рус») в Заволжье – крупное предприятие по производству автокомпонентов в масштабе не только региона, но и страны. О том, как превратить кризис в перспективные возможности, знает новый совладелец завода, лауреат премии «ТОП 50» «НН.Собака.ru» Илья Чернев.
Девятнадцать лет назад вы были основателем завода «ИНКОМ», успешного нижегородского предприятия по производству автомобильных жгутов. Простаивающий завод в Заволжье схожего профиля, который до этого два года был в кризисе, – это для вас удача или вызов?
Я воспринимаю кризисы прежде всего как вехи развития. Именно в кризисные годы наша команда открывала для себя новые возможности. В тяжелом 2008-м мы диверсифицировали деятельность с сегмента автокомпоненты в область приборостроения, после кризиса 2014-го началось важное для нас сотрудничество с Ростсельмашем, а чуть позже нашим заказчиком стало предприятие по выпуску правительственных автомобилей «Аурус». Кризис 2022 года ожидаемо ударил по заволжскому предприятию автокомпонентов «ЛЕОНИ Рус»: из-за экономических санкций иностранные владельцы завода ушли из России, с тех пор он простаивал. В свое время это было одно из крупнейших предприятий в СНГ по производству автомобильной электропроводки, на нем работали почти 2500 человек, после закрытия две трети из них уволились. Почти год мы согласовывали в правкомиссии РФ приобретение завода у иностранцев, и в марте этого года сделка состоялась, а уже в апреле он вновь начал работу под новым названием – завод «ЛИНК».
Почему именно вам предложили выкупить заволжское предприятие?
Ситуацию в Заволжье решали на федеральном уровне, понимая, что в России производств подобного уровня – по пальцам пересчитать. В качестве потенциального инвестора нас порекомендовал минпромторг Нижегородской области. Думаю, важную роль сыграло то, что мы имеем большой опыт в производственном процессе и поставке комплектующих, базовые аспекты нашей технологической деятельности соответствуют международным стандартам. Поэтому вся производственная специфика на немецко-французском предприятии в Заволжье не стала для нас сюрпризом.
Какая задача была для вас самой важной в момент, когда «ЛЕОНИ» превратился в «ЛИНК»?
Одним из главных требований было сохранить кадры. Производство проводки – это в первую очередь ручной труд, во всем мире так, поэтому специалисты ценятся очень высоко. К счастью, на предприятии сохранился костяк профессиональной команды – инженерно-технические сотрудники, ведущие производственные рабочие, всего около 800 сотрудников. Я знаю, что порядка двухсот человек, которые уволились после закрытия завода, уже изъявили желание вернуться. К 2026 году, когда предприятие выйдет на пиковую загрузку, мы планируем, что на нем будет работать около 3,5 тысячи сотрудников.
Какие планы на будущее?
Мы хотели бы избежать распространенной ошибки – работу на одного потребителя. Основным заказчиком «ЛЕОНИ» был альянс Renault Nissan – АвтоВАЗ, а когда иностранцы ушли с российского рынка, завод встал. Поэтому наша стратегическая задача на ближайшие годы – диверсифицировать направление деятельности. Планируем поставлять продукцию АвтоВАЗу, заключили контракт с Росатомом – ведем подготовку производства электромобиля Atom. Идут переговоры с Московским автомобильным заводом по участию в проекте «Москвич».
Будете использовать в работе искусственный интеллект?
Конечно! Как раз сейчас совместно с разработчиком – резидентом фонда «Сколково» – мы проводим опытное внедрение системы, которой можно будет поручить планирование производства. Схема такая: система математически вычисляет алгоритм изготовления продукции и формирует несколько сценариев производственного маршрута, предлагая лучший вариант. Это исключает из планирования человеческий фактор, а значит, возможные ошибки и значительно оптимизирует время производственного цикла – снижается количество переналадок, так как оперативно вносятся изменения. Пока российских аналогов такой системы нет, а главное, инструменты искусственного интеллекта в планировании можно в перспективе применять и на других производствах.
Текст: Сергей Костенко, Валентина Переведенцева
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
«НН.Собака.ru»
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