Фэшн-икона и дочь эмигрантов из России Айрис Апфель умерла — ей было 102 года

Американская икона моды, великая коллекционерка и светская дама Айрис Апфель скончалась в своем доме 1 марта. Ей было 102 года. Об этом сообщает The New York Times ее представитель Стю Лозер. Вспоминаем великого визионера современности и ее культовые образы глазами фотографов.
Айрис родилась 29 августа 1921 года в семье Сэмюэля Баррела. Его жена Сэди родилась в России и управляла бутиком с аксессуарами. Айрис училась в Нью-Йоркском университете, где изучала историю искусств, и в Университете Висконсина, где изучала искусство.
Айрис известна своим ярким стилем: пестрые наряды, крупные бусы и огромные круглые очки. При этом она утверждала, что одевается не для того, чтобы ее обсуждали, а для себя.
В 2005 году Институт костюма Метрополитена сделал ее гардероб центральным элементом выставки.
В 27 лет она вышла замуж за специалиста по рекламе Карла Апфеля. Муж Айрис скончался в 2015 году: ему было 100 лет. Детей у пары не было.
Вместе со своим мужем она основала компанию Old World Weavers. Они занимались реставрацией текстиля для продажи. В поисках тканей пара колесила по музеям и базарам всего мира.
Ранее в своих мемуарах американская коллекционер, модель IMG Models и фэшн-икона Айрис Апфель рассказала, как стала мировой знаменитостью, почему не одобряет социальные сети, и как прожила с мужем Карлом Апфелем 67 лет — вплоть до его смерти.
«Собака.ru» публикует воспоминания Айрис о выставке ее коллекции одежды и аксессуаров, которая стала одной из самых популярных в истории нью-йоркского Метрополитен-музея.
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Фото: @iris.apfel, REX/Shutterstock
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