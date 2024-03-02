Фэшн-икона и дочь эмигрантов из России Айрис Апфель умерла — ей было 102 года

Айрис родилась 29 августа 1921 года в семье Сэмюэля Баррела. Его жена Сэди родилась в России и управляла бутиком с аксессуарами. Айрис училась в Нью-Йоркском университете, где изучала историю искусств, и в Университете Висконсина, где изучала искусство.

Айрис известна своим ярким стилем: пестрые наряды, крупные бусы и огромные круглые очки. При этом она утверждала, что одевается не для того, чтобы ее обсуждали, а для себя.

В 2005 году Институт костюма Метрополитена сделал ее гардероб центральным элементом выставки.