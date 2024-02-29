Ссылка дня: первая в России соцсеть для жилого комплекса запущена в Нижнем

Флортендер «Пастарамы»

Parkgram — это одно предложение, где есть все. Это первый подобный проект в России. Он был создан для жителей жилого комплекса с большим количеством человек.

Что мы можем найти в этом приложении? Новостную ленту, мессенджер с чатами домов, расписание автобусов, которые курсируют в районе. Еще можно отправить показатели приборов в управляющую компанию или поставить значок молнии в чате и жильцы увидят, что вам нужна помощь.

Наше приложение можно устанавливать совершенно на любое устройство с любой операционной системой. Оно бесплатно для всех. Мы создавали проект для тех, кто действительно рядом.