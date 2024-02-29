Ссылка дня: первая в России соцсеть для жилого комплекса запущена в Нижнем

Лучший флортендер премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» Роман Зайцев уже вовсю пользуется соцсетью для жителей Анкудиновского парка Parkgram. Это первая в России социальная сеть, которую запустили специально для ЖК.
Для регистрации жильцам «Анкудиновского парка» потребуется только электронный адрес.
Приложение запросит разрешение на отправку уведомлений, доступ к камере и галерее, а также к микрофону, чтобы жители могли общаться голосовыми сообщениями.
Роман Зайцев
Флортендер «Пастарамы»
Parkgram — это одно предложение, где есть все. Это первый подобный проект в России. Он был создан для жителей жилого комплекса с большим количеством человек.
Что мы можем найти в этом приложении? Новостную ленту, мессенджер с чатами домов, расписание автобусов, которые курсируют в районе. Еще можно отправить показатели приборов в управляющую компанию или поставить значок молнии в чате и жильцы увидят, что вам нужна помощь.
Наше приложение можно устанавливать совершенно на любое устройство с любой операционной системой. Оно бесплатно для всех. Мы создавали проект для тех, кто действительно рядом.
Официальный запуск Parkgram уже сегодня, 29 февраля.
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