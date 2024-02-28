Знакомьтесь, Айрат Тухватуллин — новый директор Нижегородского оперного театра

Бывший замдиректора МХТ имени Чехова Айрат Тухватуллин стал директором Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Сегодня, 28 февраля, прошла первая встреча команды театра с новым руководителем.
С июля 2020 года эту должность занимала Татьяна Маврина. Она пришла в театр в сложный период реформирования и глобального обновления пространства.
Олег Беркович
Замгубернатора Нижегородской области
Теперь театру нужен принципиально новый подход, направленный на усиление гастрольной деятельности. Директор в этом плане должен выступить продюсером коллектива. Театру не хватает промо, нужно поработать над посещаемостью.
Напомним, Айрат Тухватуллин родился в сентябре 1976 года. Он окончил продюсерский факультет ГИТИСа по специальности «Менеджер сценических искусств» в 1998 году. Руководил разными театрами, организовывал гастроли и концерты.
Он организовывал гастрольные туры «Илзе Лиепы и Звезд русского балета» по России и миру. В течение десяти лет возглавлял частный театр, работал замдиректора в Театре Сергея Безрукова, был директором московского «Театра Луны».
С 23 января 2020 года он был директором Театра драмы имени Волкова в Ярославле. А уже с мая 2022 года занимал должность первого заместителя художественного руководителя-директора МХТ имени Чехова.
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Фото: архив редакции
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