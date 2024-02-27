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Цифра дня: театр кукол в Нижнем отремонтируют за 54 млн рублей

Почти 54 миллиона рублей выделят на капитальный ремонт Нижегородского театра кукол. Специалисты обновят фасад здания и зрительный зал.

 

Подрядчиком для ремонта фасада и крыльца выбрали ООО «Фрегат». Стоимость контракта — 22,5 миллиона рублей 

Для ремонта зрительного зала выбрали ООО «Ключ НН». Команде заплатят 31,5 миллиона рублей. Подрядчик приведет в порядок зал театра, вентиляционную систему, кондиционирование и дымоудаление.

Начать ремонт нужно не ранее 6 мая, а закончить — не позже 20 октября 2024 года. 

Напомним, недавно нижегородскому театру кукол готовился к празднованию 95-летия. Зрителей ждал юбилейный концерт «95 лет по ту сторону ширмы», спектакли для взрослых и детей, премьеры этого сезона — «Пиковая дама» и «Кто живет в шкафу», творческие встречи. 

В фестивале приняли участие: Волгоградский областной театр кукол, Чемодан-дуэт «КВАМ» из Санкт-Петербурга, Луганский театр кукол и Нижегородский театр кукол «Мабу».



 

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Фото: архив редакции

 

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