Маркет «АРХ-подарок» от Дома Архитектора

Напомним, в Нижнем подвели итоги благотворительной акции в поддержку фонда «Время РАСсвета». Было собрано 480 800 рублей. Деньги пойдут на нужды фонда, который помогает детям с расстройством аутистического спектра.







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Фото: архив редакции