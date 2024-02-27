Маркет «АРХ-подарок» от Дома Архитектора

Команда Дома Архитектора откроет (первую в этом году!) ярмарку «АРХ-Подарок». Он пройдет 2 и 3 марта в творческом пространстве на Верхневолжской набережной.
2 и 3 марта
Место: Верхне-Волжская набережная, 2
Целый день можно провести на ярмарке и присмотреть себе одежду, книги, посуду, материалы для творчества, опыт и знания от нижегородских мастеров.
Напомним, в Нижнем подвели итоги благотворительной акции в поддержку фонда «Время РАСсвета». Было собрано 480 800 рублей. Деньги пойдут на нужды фонда, который помогает детям с расстройством аутистического спектра.
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Фото: архив редакции
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