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Общество

Маркет «АРХ-подарок» от Дома Архитектора

Команда Дома Архитектора откроет (первую в этом году!) ярмарку «АРХ-Подарок». Он пройдет 2 и 3 марта в творческом пространстве на Верхневолжской набережной.

 

2 и 3 марта

 

Место: Верхне-Волжская набережная, 2

 

Целый день можно провести на ярмарке и присмотреть себе одежду, книги, посуду, материалы для творчества, опыт и знания от нижегородских мастеров.

 

Напомним, в Нижнем подвели итоги благотворительной акции в поддержку фонда «Время РАСсвета». Было собрано 480 800 рублей. Деньги пойдут на нужды фонда, который помогает детям с расстройством аутистического спектра.



 

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Фото: архив редакции

 

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