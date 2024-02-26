18+
  • Город
  • Общество
  • Нижний будущего 2024
  • News
Общество

Видео дня: разговор экспертов премии «Нижний будущего» про культурный код

Основательница бюро Art Group и бренда REDA Дарья Василькова рассказала автору проекта «Новый русский» Александре Федоровой про тренд на русский дизайн. Интересно, что и Дарья, и Александра — эксперты премии «Нижний будущего».

За час девушки успели поговорить о многом. Вот основные тезисы их беседы: 

  • как создавался тренд на русский дизайн;
  • что такое интерьер в русском стиле;
  • выбор «языка коммуникации» с миром;
  • посещение детского дома и коллаборация с детьми с ограниченными возможностями;
  • инклюзивный дизайн.

Напоминаем, премия «Нижний будущего» пройдет 27 февраля в Академии Маяк. Зарегистрироваться на ее главную, образовательную, часть можно по ссылке
 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Алина Абрамова

 

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Нижний будущего 2024

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: