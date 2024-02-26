Видео дня: разговор экспертов премии «Нижний будущего» про культурный код

Основательница бюро Art Group и бренда REDA Дарья Василькова рассказала автору проекта «Новый русский» Александре Федоровой про тренд на русский дизайн. Интересно, что и Дарья, и Александра — эксперты премии «Нижний будущего».
За час девушки успели поговорить о многом. Вот основные тезисы их беседы:
- как создавался тренд на русский дизайн;
- что такое интерьер в русском стиле;
- выбор «языка коммуникации» с миром;
- посещение детского дома и коллаборация с детьми с ограниченными возможностями;
- инклюзивный дизайн.
Комментарии (0)