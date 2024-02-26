Видео дня: разговор экспертов премии «Нижний будущего» про культурный код

Напоминаем, премия «Нижний будущего» пройдет 27 февраля в Академии Маяк. Зарегистрироваться на ее главную, образовательную, часть можно по ссылке.



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Фото: Алина Абрамова