Реабилитационный центр в память о фотографе Дмитрии Маркове откроют в Нижнем

Друзья фотографа Дмитрия Маркова запустят реабилитационный центр для наркозависимых подростков в Нижнем Новгороде. Сейчас директор фонда «Алиса» Екатерина Молчанова и основатель проекта «Выжившие» Максим Урядов собирают деньги на покупку помещения и его ремонт. Рассказываем, как помочь команде.
Екатерина Молчанова
Директор фонда помощи детям с опытом социального сиротства «Алиса»
Впервые о создании центра мы заговорили с ребятам в мае, когда поняли, что в этом есть огромная необходимость. Мы ездили в детские дома с показом фильма о наркозависимости вместе с Димой Марковым и Максимом Урядовым.
Общаясь с подростками и сотрудниками учреждений, мы поняли, что проблема стоит остро. Таких центров, готовых работать с несовершеннолетними людьми с зависимостью и трудностями с социальной адаптацией, очень мало. А помогать им нужно.
Сейчас среди наших подопечных семей много тех, кто столкнулся с той или иной формой зависимости. Дети в этих семьях часто сталкиваются с той же проблемой. Логично, что подростки — это будущие взрослые. Подростки с зависимостью — это потенциальные кризисные семьи.
Сейчас центр работает не только для ребят с зависимостью, но и для так называемой «группы риска». Для тех, у кого есть сложности с социальной адаптацией в обществе, различными девиациями.
Центров, готовых принимать подростков в стране очень мало, а потребность в них очень большая.
О смерти Дмитрия Маркова стало известно 16 февраля. Ему был 41 год. Известность фотографу принесли документальные снимки из разных городов России. Незадолго до своей смерти Дмитрий с друзьями работал над открытием реабилитационного центра для подростков, которые столкнулись с проблемой зависимости.
Этот проект был важен для фотографа, поэтому центр решили назвать в его честь.
Екатерина Молчанова
Директор фонда помощи детям с опытом социального сиротства «Алиса»
Дмитрий много лет занимался волонтерский деятельностью, очень много помогал наркопотребителям, открыто рассказывал о собственном опыте борьбы с зависимостью.
Для него этот центр и работа с подростками имели огромное значение. Он стал попечителем фонда «Алиса». С самого начала был очень включен в этот проект.
Сейчас фонд «Алиса» системно решает проблему социального сиротства. Мы помогаем семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации восстановить свои ресурсы, чтобы дети не попали в Детский дом. А еще, поддерживаем воспитанников и выпускников Детских домов. Сопровождаем приемных родителей. Мы со всех сторон стараемся сделать так, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье.
В фонде «Алиса» отметили: сейчас в России нет системной помощи подросткам, которые принимают наркотики. При этом количество погибших из-за употребления психоактивных веществ детей выросло в 2,5 раза за пять лет (с 2017 по 2022 год).
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