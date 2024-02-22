Реабилитационный центр в память о фотографе Дмитрии Маркове откроют в Нижнем

Директор фонда помощи детям с опытом социального сиротства «Алиса»

Впервые о создании центра мы заговорили с ребятам в мае, когда поняли, что в этом есть огромная необходимость. Мы ездили в детские дома с показом фильма о наркозависимости вместе с Димой Марковым и Максимом Урядовым.

Общаясь с подростками и сотрудниками учреждений, мы поняли, что проблема стоит остро. Таких центров, готовых работать с несовершеннолетними людьми с зависимостью и трудностями с социальной адаптацией, очень мало. А помогать им нужно.

Сейчас среди наших подопечных семей много тех, кто столкнулся с той или иной формой зависимости. Дети в этих семьях часто сталкиваются с той же проблемой. Логично, что подростки — это будущие взрослые. Подростки с зависимостью — это потенциальные кризисные семьи.

Сейчас центр работает не только для ребят с зависимостью, но и для так называемой «группы риска». Для тех, у кого есть сложности с социальной адаптацией в обществе, различными девиациями.

Центров, готовых принимать подростков в стране очень мало, а потребность в них очень большая.