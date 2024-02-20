Ферму редких растений запускают в Нижнем

Специалисты будут выращивать в природном парке редкие виды растений. Позже их высадят в дикую природу. Посадочный материал из коллекции Ботсада специально адаптируют для условий Воскресенского Поветлужья.

За год сотрудники ботсада сделают схему территории фермы. Потом расскажут работникам природного парка об особенностях выращивания и размножения растений.

Сейчас специалисты изучают гербарий, после чего будет спланирована экспедиция в Воскресенский район. Позже ученые составят список растений, которые особенно нуждаются в поддержке.







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Фото: unsplash