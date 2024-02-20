18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Ферму редких растений запускают в Нижнем

Ботанический сад ННГУ и «Воскресенское Поветлужье» будет выращивать редкие растения в Нижнем. Здесь появится целый природный парк.

 

Специалисты будут выращивать в природном парке редкие виды растений. Позже их высадят в дикую природу. Посадочный материал из коллекции Ботсада специально адаптируют для условий Воскресенского Поветлужья. 

За год сотрудники ботсада сделают схему территории фермы. Потом расскажут работникам природного парка об особенностях выращивания и размножения растений.

Сейчас специалисты изучают гербарий, после чего будет спланирована экспедиция в Воскресенский район. Позже ученые составят список растений, которые особенно нуждаются в поддержке.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: