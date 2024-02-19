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Нижний в игре: рассказываем подробности самой (на наш взгляд!) ожидаемой игры года

Отечественные разработчики создали целую вселенную — игру «Смута». Главные действия в компьютерной игре разворачиваются в Нижнем в 1612 году! Ее разработка на финальной стадии. Игрок будет сражаться с врагами, преодолевать непроходимые леса и посетит знаковые города тех лет. Уже можно увидеть, как в игре будет выглядеть Нижний.

 

Предлагаем вам прогуляться по игровой локации Нижнего и сравнить реальность и фантазию:

Сначала герои оказываются на улице Кожевенной, которая ведет на Торговую площадь. Затем переносятся к Ивановской башне, от неё — в окрестности Нижнего к деревне Высокая, после —  к временному лагерю нижегородского ополчения. Следующая точка маршрута — карстовые пещеры, которые существовали в ту эпоху, а часть сохранилась и по сей день.

Релиз ожидаем в апреле.

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Фото: фотобанк

 

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