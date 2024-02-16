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В Нижнем создадут базу доноров крови для животных. Рассказываем, как это облегчит их лечение

Базу доноров крови для животных создаст ветгоспиталь «Зоозащита НН» в Нижнем. Переливание проводят во всех крупных клиниках региона. При этом крови не всегда хватает, поэтому ее решили оставлять про запас. Какие животные могут стать донорами, рассказали в «Зоозащите-НН».

 

Какое животное может стать донором?

Собаки от года до восьми лет и весом от 20 килограмм. А еще кошки аналогичного возраста и весом более 3,5 килограмма.

Питомцы-доноры должны жить дома и регулярно проходить вакцинацию. А еще быть спокойными и контактными, без клинических симптомов заболеваний.

Для животных такая процедура полностью безопасна. Ее проводят под седацией. Перед процедурой они бесплатно пройдут необходимые клинические обследования. 

Хозяева доноров получат на счет 1 тысячу рублей. Они смогут потратить деньги на процедуры в ветгоспитале.



 

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Фото: unsplash


 

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