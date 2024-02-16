В Нижнем создадут базу доноров крови для животных. Рассказываем, как это облегчит их лечение

Базу доноров крови для животных создаст ветгоспиталь «Зоозащита НН» в Нижнем. Переливание проводят во всех крупных клиниках региона. При этом крови не всегда хватает, поэтому ее решили оставлять про запас. Какие животные могут стать донорами, рассказали в «Зоозащите-НН».
Какое животное может стать донором?
Собаки от года до восьми лет и весом от 20 килограмм. А еще кошки аналогичного возраста и весом более 3,5 килограмма.
Питомцы-доноры должны жить дома и регулярно проходить вакцинацию. А еще быть спокойными и контактными, без клинических симптомов заболеваний.
Для животных такая процедура полностью безопасна. Ее проводят под седацией. Перед процедурой они бесплатно пройдут необходимые клинические обследования.
Хозяева доноров получат на счет 1 тысячу рублей. Они смогут потратить деньги на процедуры в ветгоспитале.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)