Нижегородка стала чемпионкой России по конькобежному спорту

В этом году спортсменка завоевала золото и побила рекорд катка. Дарья Качанова показала результат 38,26 секунды.

Второе место у москвички Ангелины Голиковой (38,62 секунды). Третьей стала Елизавета Агафошина (38,75), также из Москвы.

Нижегородка — воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 1.

Напомним, соревнования Спартакиады пройдут до 18 февраля на территориях Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

Всего здесь разыграют 107 комплектов наград.









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Фото: unsplash