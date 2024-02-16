Нижегородка стала чемпионкой России по конькобежному спорту

Нижегородка выиграла Всероссийскую спартакиаду по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов на дистанции 500 метров. Дарье 28 лет, она — чемпионка Европы 2020 года в командном спринте. А еще — серебряный призер чемпионата мира в той же дисциплине.
В этом году спортсменка завоевала золото и побила рекорд катка. Дарья Качанова показала результат 38,26 секунды.
Второе место у москвички Ангелины Голиковой (38,62 секунды). Третьей стала Елизавета Агафошина (38,75), также из Москвы.
Нижегородка — воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 1.
Напомним, соревнования Спартакиады пройдут до 18 февраля на территориях Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.
Всего здесь разыграют 107 комплектов наград.
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Фото: unsplash
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