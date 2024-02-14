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Планы в «Заповедных кварталах» на эту неделю

В ближайшие недели в Трехсвятском квартале развернется большая программа. Изучайте расписание, выбирайте прогулку, аудиопроменад или интерактивную экскурсию.

 

В программе:

14, 17, 22, и 23 февраля: «Упоительные истории»: 

  • окунемся в атмосферу «гуляющего» Нижнего, попробуем авторские коктейли и зададим настроение на все зимние выходные.

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16, 17, 23 и 24 февраля: «Праздность и безделье в XIX веке»: 

  • вместе с историком и профессиональным гидом Иваном Федоровым совершим подробный экскурс в эпоху и узнаем, как был устроен досуг горожан более ста лет назад.

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17, 23 и 25 февраля: «Первый взгляд»: 

  • познакомят с городской окраиной конца XIX века, которая спряталась в центре большого современного Нижнего.

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Исследуйте старинный квартал, где переплетаются прошлое и настоящее, деревянное зодчество и стрит-арт, судьбы знаменитых людей прошлых эпох и героев современности.

Ранее по нижегородской улице, пережившей масштабный пожар и грандиозное строительство, выпустили специальный путеводитель. В него вошли 13 знаковых мест. Именно здесь когда-то Максим Горький описал историю жизни нескольких ее обитателей в пьесе «На дне».

 

 

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Фото: архив редакции

 

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