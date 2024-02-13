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Школа бачаты и борщ: хореограф из Эквадора рассказал о своей жизни в Нижнем

В новом выпуске тревел-шоу «Мы и они» рассказали историю эквадорца Родди Кайседо Кастро. Он переехал в Нижний из небольшого города Эсмеральдасе на северо-западе Эквадора. Герой программы прилетел в Россию учиться на стоматолога и первое время жил в общежитии без знания языка. Сейчас он женат на нижегородке и открыл свою школу бачаты.

 

В Нижнем команда проекта вместе с Родди прогуляется по городу, попробует его любимое блюдо в местной столовой и получит персональное занятие по бачате. 

«Нижний Новгород показался мне идеальным местом: всё удобно и близко расположено, поэтому я и приехал сюда. Мне нравится, как всё устроено, сам порядок вещей. Например, в метро все стоят на эскалаторе справа, оставляя место тем, кто идёт быстрее. Кажется, мелочь, но я такой организованности раньше не встречал. Ну и многое другое: доставка, электросамокаты, скутеры. Это сильно упрощает жизнь».



 

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Фото: фотобанк

 

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