Школа бачаты и борщ: хореограф из Эквадора рассказал о своей жизни в Нижнем

В Нижнем команда проекта вместе с Родди прогуляется по городу, попробует его любимое блюдо в местной столовой и получит персональное занятие по бачате.

«Нижний Новгород показался мне идеальным местом: всё удобно и близко расположено, поэтому я и приехал сюда. Мне нравится, как всё устроено, сам порядок вещей. Например, в метро все стоят на эскалаторе справа, оставляя место тем, кто идёт быстрее. Кажется, мелочь, но я такой организованности раньше не встречал. Ну и многое другое: доставка, электросамокаты, скутеры. Это сильно упрощает жизнь».







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Фото: фотобанк