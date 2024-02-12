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Мастерская керамики покажет свои работы в «Рекорде»

Выставка «Весна в доме "Сирин”» откроется в «Рекорде» 14 февраля. Команда мастерской керамики «Сирин» представит работы к своему тридцатилетию. 

 

 «Сирин» — узнаваемое явление в творческой жизни целого города. Работы педагогов мастерской и юных художников уже стали наследием. 

Работы учеников и выпускников мастерской хранятся в фондах музея истории художественных промыслов, представлены в Народной галерее Нижнего, музейно-выставочном центре «Микула», а еще несколько вещиц можно найти в музее ремесел Богородска.

Специально к выставке в «Рекорде» были созданы монументальные скульптуры-цветы. 

Напомним, мастерская работает на базе детской школы искусств «Созвездие».

Вход свободный.

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Напомним, 15 февраля в студии «Тихая» откроется выставка Якова Хорева Doodlehood. В основе второй студийной выставки Якова — визуальные и текстовые заметки из скетчбуков художника. 



 

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Фото: архив редакции



 

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