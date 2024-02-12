Мастерская керамики покажет свои работы в «Рекорде»

Выставка «Весна в доме "Сирин”» откроется в «Рекорде» 14 февраля. Команда мастерской керамики «Сирин» представит работы к своему тридцатилетию.
«Сирин» — узнаваемое явление в творческой жизни целого города. Работы педагогов мастерской и юных художников уже стали наследием.
Работы учеников и выпускников мастерской хранятся в фондах музея истории художественных промыслов, представлены в Народной галерее Нижнего, музейно-выставочном центре «Микула», а еще несколько вещиц можно найти в музее ремесел Богородска.
Специально к выставке в «Рекорде» были созданы монументальные скульптуры-цветы.
Напомним, мастерская работает на базе детской школы искусств «Созвездие».
Вход свободный.
12+
Напомним, 15 февраля в студии «Тихая» откроется выставка Якова Хорева Doodlehood. В основе второй студийной выставки Якова — визуальные и текстовые заметки из скетчбуков художника.
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Фото: архив редакции
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