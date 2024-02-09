Акция дня: влюбленные смогут посетить «Лимпопо» по одному билету

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» запускает акцию для жителей города к 14 февраля. В этот день влюбленные смогут посетить зоопарк по одному билету.
В этот день для гостей зоопарка пройдут показательные кормления животных: выдр, бенгальских тигров, полярных волков, равнинных тапиров и белоруких гиббонов.
В программе:
- в 11:00 посетители показательные кормления выдр
- в 11:30 — бенгальских тигров
- в 13:30 — равнинных тапиров
- в 14:00 — белоруких гиббонов
- в 14:30 — полярных волков
Акция «Любви все возрасты покорны» будет действовать в зоопарке 14 февраля целый день.
Что нужно сделать, чтобы получить такой билет? Влюбленным будет достаточно на кассе признаться в любви друг другу.
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Фото: unsplash
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