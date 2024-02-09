Акция дня: влюбленные смогут посетить «Лимпопо» по одному билету

В этот день для гостей зоопарка пройдут показательные кормления животных: выдр, бенгальских тигров, полярных волков, равнинных тапиров и белоруких гиббонов.

В программе:

в 11:00 посетители показательные кормления выдр

в 11:30 — бенгальских тигров

в 13:30 — равнинных тапиров

в 14:00 — белоруких гиббонов

в 14:30 — полярных волков

Акция «Любви все возрасты покорны» будет действовать в зоопарке 14 февраля целый день.

Что нужно сделать, чтобы получить такой билет? Влюбленным будет достаточно на кассе признаться в любви друг другу.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash