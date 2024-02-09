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Акция дня: влюбленные смогут посетить «Лимпопо» по одному билету

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» запускает акцию для жителей города к 14 февраля. В этот день влюбленные смогут посетить зоопарк по одному билету. 

 

В этот день для гостей зоопарка пройдут показательные кормления животных: выдр, бенгальских тигров, полярных волков, равнинных тапиров и белоруких гиббонов.  

В программе:

  • в 11:00 посетители показательные кормления выдр
  • в 11:30 — бенгальских тигров
  • в 13:30 — равнинных тапиров
  • в 14:00 — белоруких гиббонов
  • в 14:30 — полярных волков

Акция «Любви все возрасты покорны» будет действовать в зоопарке 14 февраля целый день.

Что нужно сделать, чтобы получить такой билет? Влюбленным будет достаточно на кассе признаться в любви друг другу.



 

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Фото: unsplash

 

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