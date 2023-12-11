Обновление «Дома Удивительных Людей»: как помочь благотворительному проекту

Команда запустила сбор денег на модернизацию городского центра.

Два года назад они переехали в просторное помещение, специально оборудованное для людей с инвалидностью. За это время здесь появилась театральная мастерская с костюмами и реквизитом, керамическая и швейная мастерские. А еще почти в два раза увеличилось количество людей, посещающих центр регулярно.

Сейчас проекту нужны дополнительные места для хранения материалов и инструментов.

Всего необходимо собрать 264 750 рублей. Порядок важен для людей с расстройствами аффекта, мышления и поведения.

Помочь можно, перейдя по ссылке.







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Фото: предоставлено организаторами



