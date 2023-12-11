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«Форум креативных территорий» в Нижнем

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19 декабря откроется «Форум креативных территорий». Участники обсудят вопросы развития народных художественных промыслов и креативных территорий.

 

Эксперты обсудят сохранение народных художественных промыслов и их влияние на развитие России.

Участники расскажут об успешных кейсах креативных территорий, создании туристической и бизнес-среды.

А еще в дни работы форума пройдет выставка «Культурный код. Наследие. Мода» — о производстве промыслов, мастерах, художниках и дизайнерах.

В конце первого дня проекта в пространстве ЦЕХ* пройдет презентация коллекции от Алены Ахмадуллиной.

Регистрация участников форума доступна по ссылке.

«Академия Маяк», Нижне-Волжская набережная, 11
  

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Фото: архив редакции

 

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