«Форум креативных территорий» в Нижнем

19 декабря откроется «Форум креативных территорий». Участники обсудят вопросы развития народных художественных промыслов и креативных территорий.
Эксперты обсудят сохранение народных художественных промыслов и их влияние на развитие России.
Участники расскажут об успешных кейсах креативных территорий, создании туристической и бизнес-среды.
А еще в дни работы форума пройдет выставка «Культурный код. Наследие. Мода» — о производстве промыслов, мастерах, художниках и дизайнерах.
В конце первого дня проекта в пространстве ЦЕХ* пройдет презентация коллекции от Алены Ахмадуллиной.
Регистрация участников форума доступна по ссылке.
«Академия Маяк», Нижне-Волжская набережная, 11
18+
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Фото: архив редакции
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