«НН.Собака.ru» на презентации книги о Шухове (единственное нижегородское медиа из приглашенных!)

Сегодня, буквально через пару часов, в Государственном музее Москвы пройдет презентация книги о стальных конструкциях русского инженера Владимира Шухова. «НН.Собака.ru» — единственное нижегородское медиа из приглашенных.
Книга о Шухове станет первым русскоязычным изданием книги Райнера Грефе о творческом наследии инженера и архитектора Владимира Шухова.
Книга «Гений легких конструкций» состоит из двух томов общим объемом более 1000 страниц.
В первом томе можно найти информацию о подвесных крышах и сетчатых оболочках. Второй том посвящен сетчатым башням, с помощью которых Шухов ввел форму гиперболоида в конструкцию сооружений.
Часть тиража отправят в ведущие научные институты, профильные учебные заведения и музеи в страны.
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Фото: архив редакции
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