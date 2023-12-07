«НН.Собака.ru» на презентации книги о Шухове (единственное нижегородское медиа из приглашенных!)

Книга о Шухове станет первым русскоязычным изданием книги Райнера Грефе о творческом наследии инженера и архитектора Владимира Шухова.

Книга «Гений легких конструкций» состоит из двух томов общим объемом более 1000 страниц.

В первом томе можно найти информацию о подвесных крышах и сетчатых оболочках. Второй том посвящен сетчатым башням, с помощью которых Шухов ввел форму гиперболоида в конструкцию сооружений.

Часть тиража отправят в ведущие научные институты, профильные учебные заведения и музеи в страны.





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Фото: архив редакции