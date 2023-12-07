Ледовый лабиринт, карусель и базар: какие еще новогодние локации откроют на Ярмарке

На Ярмарке будут игры и аниматоры в образах пушкинских сказок, появятся фотозоны, а на катке можно услышать цитаты из произведений Пушкина.

А еще на площадке заработает теплый шатер, карусель и ледовый лабиринт.

Каждый сможет найти идеальные подарки на ярмарочном базаре или сделать их своими руками — на мастер-классах.

Ярмарочная площадь будет открыта в новогоднюю ночь, а сама площадка продолжит работу до 15 января!

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Фото: архив редакции