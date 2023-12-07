Ледовый лабиринт, карусель и базар: какие еще новогодние локации откроют на Ярмарке

15 декабря на Ярмарочной площади откроется новогодняя площадка. Ее главная тема — произведения Александра Пушкина, 225-летие со дня рождения которого отмечают в 2024-м.
На Ярмарке будут игры и аниматоры в образах пушкинских сказок, появятся фотозоны, а на катке можно услышать цитаты из произведений Пушкина.
А еще на площадке заработает теплый шатер, карусель и ледовый лабиринт.
Каждый сможет найти идеальные подарки на ярмарочном базаре или сделать их своими руками — на мастер-классах.
Ярмарочная площадь будет открыта в новогоднюю ночь, а сама площадка продолжит работу до 15 января!
0+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)