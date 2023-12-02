Нижегородская область - «Регион года» Russian Creative Awards

Объявлены лауреаты премии Russian Creative Awards 2023. Нижегородская область уже третий год подряд - в числе финалистов, а в этом году признана лучшей в номинации «Регион года».
Russian Creative Awards 2023 - это единственная в мире премия, которая охватывает все креативные отрасли и вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики.
А в этом году в шорт-лист вошли туристический портал «Знакомьтесь, Нижний!» и музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» в Выксе.
На участие в премии Russian Creative Awards в этом году было подано более 1000 заявок со всей России.
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Фото: фотобанк
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