Нижегородская область - «Регион года» Russian Creative Awards

Russian Creative Awards 2023 - это единственная в мире премия, которая охватывает все креативные отрасли и вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики.

А в этом году в шорт-лист вошли туристический портал «Знакомьтесь, Нижний!» и музейный комплекс «Центр промышленного прогресса» в Выксе.

На участие в премии Russian Creative Awards в этом году было подано более 1000 заявок со всей России.







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Фото: фотобанк