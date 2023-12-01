«Женщина года-2023»: рассказываем, как попасть на нижегородскую премию

В этом году в Нижнем Новгороде пройдет шестая премия «Женщина года». Ее создали Надежда Мудрецова и Наталия Седлова. Традиционно в этом году наградят нижегородок, которые добились еще больших результатов и побед, сделав весомый вклад в развитие города и региона в целом.
Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо:
- написать пост с названием Хочу на #ЖенщинаГодаНН2023, в котором отметить Надежду Мудрецову, а самое главное — поделиться в посте своими значимыми событиями и достижениями за 2023 год.
- после написания поста нужно заполнить форму
После заполнения анкеты с участниками свяжутся организаторы и сообщат, когда и где можно будет забрать пригласительный билет.
Напомним, в прошлом году в номинации «За существенный вклад в культурную и светскую жизнь города» выиграла директор «НН.Собака.ru» — Илона Лапшина.
18+
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Фото: предоставлено организаторами
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