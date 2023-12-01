«Горьковская елка», катки и шоу: рассказываем о новогодней программе в Нижнем

Месяц до Нового года. Самое время рассказать, какую программу приготовили для нижегородцев в этом году. Основные праздничные мероприятия стартуют уже 20 декабря и продлятся до 7 января.
Проекты в рамках фестиваля «Горьковская елка» пройдут на улице Большой Покровской, в Домах культуры и торговых центрах. Центральной локацией фестиваля станет Театральная площадь. Здесь же откроется сама «Горьковская елка» показом спектакля «Сказка Снегурочки: Новогоднее чудо в городе».
На Театральной площади будет работать «Мастерская Снегурочки» с мастер-классами для детей и взрослых, и установлена радиостудия «Новогоднее радио Деда Мороза».
На Большой Покровской появятся фотозоны с сюжетами из русских сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев».
Кроме того, можно будет поздравить близких по «Почте Деда Мороза», отправив открытку через почтоматы, установленные в десяти крупных ТЦ.
А 29 декабря с 08:30 до 13:00 можно будет прийти и встретить «Поезд Деда Мороза» на станции «Сортировочная».
Также новогодние программы подготовили парки «Швейцария», «Светлоярский», «Щелоковский хутор», «Дубки», «Станкозавода», имени Свердлова, имени 777-летия Нижнего Новгорода, Автозаводский парк и Земснаряд-1, 2.
А еще праздничные мероприятия «Новый год в каждый двор» пройдут на 48 дворовых площадках во всех районах города.
Театры и библиотеки проведут порядка 70 благотворительных мероприятий «Горьковской ёлки».
0+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)