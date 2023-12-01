«Горьковская елка», катки и шоу: рассказываем о новогодней программе в Нижнем

Проекты в рамках фестиваля «Горьковская елка» пройдут на улице Большой Покровской, в Домах культуры и торговых центрах. Центральной локацией фестиваля станет Театральная площадь. Здесь же откроется сама «Горьковская елка» показом спектакля «Сказка Снегурочки: Новогоднее чудо в городе».

На Театральной площади будет работать «Мастерская Снегурочки» с мастер-классами для детей и взрослых, и установлена радиостудия «Новогоднее радио Деда Мороза».

На Большой Покровской появятся фотозоны с сюжетами из русских сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев».