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«Горьковская елка», катки и шоу: рассказываем о новогодней программе в Нижнем

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Месяц до Нового года. Самое время рассказать, какую программу приготовили для нижегородцев в этом году. Основные праздничные мероприятия стартуют уже 20 декабря и продлятся до 7 января.

 

Проекты в рамках фестиваля «Горьковская елка» пройдут на улице Большой Покровской, в Домах культуры и торговых центрах. Центральной локацией фестиваля станет Театральная площадь. Здесь же откроется сама «Горьковская елка» показом спектакля «Сказка Снегурочки: Новогоднее чудо в городе».

На Театральной площади будет работать «Мастерская Снегурочки» с мастер-классами для детей и взрослых, и установлена радиостудия «Новогоднее радио Деда Мороза».

На Большой Покровской появятся фотозоны с сюжетами из русских сказок «Морозко» и «Двенадцать месяцев».

 

Кроме того, можно будет поздравить близких по «Почте Деда Мороза», отправив открытку через почтоматы, установленные в десяти крупных ТЦ.

А 29 декабря с 08:30 до 13:00 можно будет прийти и встретить «Поезд Деда Мороза» на станции «Сортировочная».

Также новогодние программы подготовили парки «Швейцария», «Светлоярский», «Щелоковский хутор», «Дубки», «Станкозавода», имени Свердлова, имени 777-летия Нижнего Новгорода, Автозаводский парк и Земснаряд-1, 2.

А еще праздничные мероприятия «Новый год в каждый двор» пройдут на 48 дворовых площадках во всех районах города.

Театры и библиотеки проведут порядка 70 благотворительных мероприятий «Горьковской ёлки».

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Фото: unsplash

 

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