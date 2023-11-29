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Камерные встречи «Чувство прекрасного» в «Заповедных кварталах»

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Уже сегодня, 29 ноября, в усадьбе Гусевых в «Заповедных кварталах» пройдет камерная встреча из цикла «Чувство прекрасного». Гости поговорят о феномене акварельной живописи.

Вместе с художницей Анной Лагеда гости создадут собственные этюды, вдохновленные беседой о живописи. А еще удастся погрузиться в творческую медитативную практику, базовые техники и принципы цвета и композиции.

А также на встрече участники попытаюсь найти ответы на вопросы: что такое чувство прекрасного? Какую роль в нашей жизни играют стремления к гармонии и красоте? Стоит ли заниматься живописью как хобби во взрослой жизни?

Все материалы для творческой работы предоставят.

29 ноября в 18:30

улица Славянская, 4 (2 этаж)
  

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Фото: unsplash

 

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