Камерные встречи «Чувство прекрасного» в «Заповедных кварталах»

Уже сегодня, 29 ноября, в усадьбе Гусевых в «Заповедных кварталах» пройдет камерная встреча из цикла «Чувство прекрасного». Гости поговорят о феномене акварельной живописи.
Вместе с художницей Анной Лагеда гости создадут собственные этюды, вдохновленные беседой о живописи. А еще удастся погрузиться в творческую медитативную практику, базовые техники и принципы цвета и композиции.
А также на встрече участники попытаюсь найти ответы на вопросы: что такое чувство прекрасного? Какую роль в нашей жизни играют стремления к гармонии и красоте? Стоит ли заниматься живописью как хобби во взрослой жизни?
Все материалы для творческой работы предоставят.
29 ноября в 18:30
улица Славянская, 4 (2 этаж)
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12+
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Фото: unsplash
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