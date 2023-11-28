Финал «Мисс Нижний Новгород»: рассказываем, где пройдет и как попасть

В финале зрители увидят масштабное мультимедийное шоу из трех выходов участниц.

Тема первого выхода — «Отражение истории», второго — «Отражение света», а третьего — «Отражение вдохновения».

Девушки будут выходить на сцену в платьях из авторских коллекций ведущих нижегородских дизайнеров, подготовленных специально для проекта: «Дом моды L'Atelier»),TIU и Oksana Kosareva.

С помощью световых декорации от dreamlaser в финале проекта зрители станут героями мультимедийного шоу, которое покажет Нижний через фотографию.

Также в рамках проекта «Мисс Нижний Новгород — 2023» пройдут персональные выставки фотографов Александра Гордеева и Алины Абрамовой.

Подробности здесь.

16+







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: предоставлено организаторами