Финал «Мисс Нижний Новгород»: рассказываем, где пройдет и как попасть

14 декабря в пространстве ЦЕХ * пройдет финал проекта «Мисс Нижний Новгород». 12 девушек поборются за звание лучшей.
В финале зрители увидят масштабное мультимедийное шоу из трех выходов участниц.
Тема первого выхода — «Отражение истории», второго — «Отражение света», а третьего — «Отражение вдохновения».
Девушки будут выходить на сцену в платьях из авторских коллекций ведущих нижегородских дизайнеров, подготовленных специально для проекта: «Дом моды L'Atelier»),TIU и Oksana Kosareva.
С помощью световых декорации от dreamlaser в финале проекта зрители станут героями мультимедийного шоу, которое покажет Нижний через фотографию.
Также в рамках проекта «Мисс Нижний Новгород — 2023» пройдут персональные выставки фотографов Александра Гордеева и Алины Абрамовой.
Подробности здесь.
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Фото: предоставлено организаторами
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