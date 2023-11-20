Стало известно, какие города Нижегородской области посетит поезд Деда Мороза

11 ноября стартовал ежегодный тур Деда Мороза по России. В своем путешествии он заглянет и в Нижегородскую область. В регион он заедет в конце декабря.
Так, первым городом станет Арзамас — 28 декабря. В 18:35 поезд прибудет на станцию Арзамас-2.
Следующим станет Нижний Новгород — 29 декабря в 9:00 поезд прибудет на станцию Нижний Новгород – Сортировочный.
И третьей точкой остановки в регионе станет Дзержинск. Туда поезд прибудет также 29 декабря в 15:45.
В продаже билеты в передвижную резиденцию поступят в конце ноября.
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Фото: фотобанк
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