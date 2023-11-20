18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, какие города Нижегородской области посетит поезд Деда Мороза

Поделиться:

11 ноября стартовал ежегодный тур Деда Мороза по России. В своем путешествии он заглянет и в Нижегородскую область. В регион он заедет в конце декабря.

 

Так, первым городом станет Арзамас — 28 декабря. В 18:35 поезд прибудет на станцию Арзамас-2.

Следующим станет Нижний Новгород — 29 декабря в 9:00 поезд прибудет на станцию Нижний Новгород – Сортировочный.

И третьей точкой остановки в регионе станет Дзержинск. Туда поезд прибудет также 29 декабря в 15:45.

В продаже билеты в передвижную резиденцию поступят в конце ноября.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: