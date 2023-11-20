Стало известно, какие города Нижегородской области посетит поезд Деда Мороза

Так, первым городом станет Арзамас — 28 декабря. В 18:35 поезд прибудет на станцию Арзамас-2.

Следующим станет Нижний Новгород — 29 декабря в 9:00 поезд прибудет на станцию Нижний Новгород – Сортировочный.

И третьей точкой остановки в регионе станет Дзержинск. Туда поезд прибудет также 29 декабря в 15:45.

В продаже билеты в передвижную резиденцию поступят в конце ноября.





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Фото: фотобанк