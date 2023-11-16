Лекционная программа на выставке «Гуляя по Старому Нижнему»

В Манеже стартует параллельная программа выставки «Гуляя по Старому Нижнему. Портрет города рубежа XIX–XX веков». Масштабная экспозиция переносит гостей в атмосферу прошлой эпохи и знакомит со значимыми событиями и достижениями города.
На первой встрече, 18 ноября в 14:00, участники узнают о значении основания Нижнего Новгорода для развития России, о том почему Великий князь выбрал именно стрелку Оки и Волги для основания нового города.
А еще доктор исторических наук расскажет о легендах и преданиях нижегородской истории и литературы.
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Фото: фотобанк
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