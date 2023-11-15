Фермерские продукты на Ярмарке

Уже в этот четверг на Нижегородской ярмарке снова растопят печь, детей займут мастер-классами и увлекательными играми.

В домиках пройдут бесплатные мастер-классы, где научат готовить трайфлы, раскрашивать матрешек и делать тыквы-игольницы. Для участия необходима предварительная регистрация.

16,17 и 18 ноября с 10:00 до 19:00, 19 ноября с 10:00 до 17:00.

площадь перед Главным ярмарочным домом

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Фото: фотобанк