18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Фермерские продукты на Ярмарке

Поделиться:

С 16 по 19 ноября на Ярмарочной площади пройдет ярмарка «Городские сезоны». Местные фермеры представят сезонные овощи, молочные продукты, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия. А мастера — плетеные изделия, глиняную и деревянную посуду. Здесь можно будет поиграть с аниматорами, прокатиться на карусели и сделать яркие снимки в осенних декорациях.

 

Уже в этот четверг на Нижегородской ярмарке снова растопят печь, детей займут мастер-классами и увлекательными играми.

В домиках пройдут бесплатные мастер-классы, где научат готовить трайфлы, раскрашивать матрешек и делать тыквы-игольницы. Для участия необходима предварительная регистрация.

16,17 и 18 ноября с 10:00 до 19:00, 19 ноября с 10:00 до 17:00.

площадь перед Главным ярмарочным домом
  

0+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: