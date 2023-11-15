Фермерские продукты на Ярмарке

С 16 по 19 ноября на Ярмарочной площади пройдет ярмарка «Городские сезоны». Местные фермеры представят сезонные овощи, молочные продукты, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия. А мастера — плетеные изделия, глиняную и деревянную посуду. Здесь можно будет поиграть с аниматорами, прокатиться на карусели и сделать яркие снимки в осенних декорациях.
Уже в этот четверг на Нижегородской ярмарке снова растопят печь, детей займут мастер-классами и увлекательными играми.
В домиках пройдут бесплатные мастер-классы, где научат готовить трайфлы, раскрашивать матрешек и делать тыквы-игольницы. Для участия необходима предварительная регистрация.
16,17 и 18 ноября с 10:00 до 19:00, 19 ноября с 10:00 до 17:00.
площадь перед Главным ярмарочным домом
0+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)