Новогодняя ярмарка «АРХ-подарок»

Команда Дома Архитектора откроет новогоднюю ярмарку «АРХ-Подарок» и запускает конкурс на участие в проекте. Он пройдет 23-24 декабря в творческом пространстве на Верхневолжской набережной.
Ждут работы архитекторов, художников, дизайнеров и декораторов по направлениям:
- живопись, графика, скульптура;
- интерьерные куклы и игрушки, архитектурные сувениры;
- украшения и аксессуары ручной работы;
- предметы декора и интерьера;
- керамика.
Для участия присылайте фотографии своих работ на почту sar.nn@mail.ru
18+
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Фото: unsplash
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