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Общество

Новогодняя ярмарка «АРХ-подарок»

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Команда Дома Архитектора откроет новогоднюю ярмарку «АРХ-Подарок» и запускает конкурс на участие в проекте. Он пройдет 23-24 декабря в творческом пространстве на Верхневолжской набережной.

 

Ждут работы архитекторов, художников, дизайнеров и декораторов по направлениям:

  • живопись, графика, скульптура;
  • интерьерные куклы и игрушки, архитектурные сувениры;
  • украшения и аксессуары ручной работы;
  • предметы декора и интерьера;
  • керамика.

Для участия присылайте фотографии своих работ на почту sar.nn@mail.ru

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Фото: unsplash

 

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