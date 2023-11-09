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Стало известно, где в Нижнем зальют самые большие катки

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В этом году традиционно площадки появятся по всему городу. Рассказываем о местах, где уже точно можно будет покататься на коньках.

 

Заливка пройдет при устойчивых отрицательных температурах:

  • в парке «Швейцария», Автозаводском и Сормовском парке, парке имени 1 Мая
  • на стадионах «Труд», «Старт», «Водник» и «Динамо»
  • на «Спорт Порте» у стадиона «Нижний Новгород»

Также ожидаем 35 дворовых хоккейных площадок и 29 катков на территории образовательных учреждений.

 


 

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Фото: архив редакции

 

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