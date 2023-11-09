Стало известно, где в Нижнем зальют самые большие катки

В этом году традиционно площадки появятся по всему городу. Рассказываем о местах, где уже точно можно будет покататься на коньках.
Заливка пройдет при устойчивых отрицательных температурах:
- в парке «Швейцария», Автозаводском и Сормовском парке, парке имени 1 Мая
- на стадионах «Труд», «Старт», «Водник» и «Динамо»
- на «Спорт Порте» у стадиона «Нижний Новгород»
Также ожидаем 35 дворовых хоккейных площадок и 29 катков на территории образовательных учреждений.
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Фото: архив редакции
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