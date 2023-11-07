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Волга и Ока на нижегородском стенде на ВДНХ

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В Москве на ВДНХ открылась масштабная выставка «Россия». Здесь все регионы страны показывают свои достижения за последние 20 лет. Рассказываем, чем удивила Россию Нижегородская область.

 

В основе идеи стенда — женские образы Волги и Оки в окружении местного ландшафта. А в отдельных секциях — нижегородские большие и малые гордости: от матрешек до химпроизводств и судостроения.

Основные достижения региона представлены на медиакубах и диджитал-панелях с презентациями, видеороликами и подкастами известных нижегородцев.

Нижегородские герои, идеи и проекты представлены на стенде по 12 ключевым направлениям. К примеру,, в сфере транспорта — новый трамвай «МиНиН», «Метеоры» и «Валдаи», а в культуре и туризме — Пакгаузы и кластер «Арзамас-Дивеево-Саров».

Увидеть стенд можно до 12 апреля. Также здесь пройдут лекции, встречи и мастер-классы, а для детей — игры и викторины.

Павильон ВДНХ № 75
  

Вход свободный.

12+

 

 

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Фото: фотобанк

 

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