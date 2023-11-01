18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородцы меняют технику раз в 3 года

Поделиться:

Аналитики группы «Ренессанс страхования» выяснили, почему нижегородцы увеличили свои траты на технику и электронику. Покупать новую технику горожан побуждает износ прежней (53%), разочарование в старом девайсе (11%) и появление новых моделей гаджетов на рынке (9%).

 

Почти каждый второй опрошенный в 2023 году отмечает, что увеличил свои траты на покупку техники и электроники, а треть из них считают, что количество потраченных средств увеличилось на 10-20%.

Почти каждый второй нижегородец признается, что привык обновлять свою технику раз в 1-3 года. Чаще всего нижегородцы тратят свои средства на смартфоны, ноутбуки и телевизоры.

Покупка приходит в негодность чаще всего из-за невнимательности и небрежности.

Так, устройства ломаются, так как их носят в кармане (36%), роняют на твердый пол (31%) или кладут в одну сумку с ключами (23%).

Чтобы защитить гаджеты нижегородцы покупают защитные чехлы и пленки (59%), регулярно очищают девайс от пыли и грязи (26%), не используют гаджеты в ванной (20%), хранят технику в безопасных местах (16%) и устанавливают стабилизатор напряжения дома (7%).

 


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: