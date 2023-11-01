Нижегородцы меняют технику раз в 3 года

Почти каждый второй опрошенный в 2023 году отмечает, что увеличил свои траты на покупку техники и электроники, а треть из них считают, что количество потраченных средств увеличилось на 10-20%.

Почти каждый второй нижегородец признается, что привык обновлять свою технику раз в 1-3 года. Чаще всего нижегородцы тратят свои средства на смартфоны, ноутбуки и телевизоры.

Покупка приходит в негодность чаще всего из-за невнимательности и небрежности.

Так, устройства ломаются, так как их носят в кармане (36%), роняют на твердый пол (31%) или кладут в одну сумку с ключами (23%).

Чтобы защитить гаджеты нижегородцы покупают защитные чехлы и пленки (59%), регулярно очищают девайс от пыли и грязи (26%), не используют гаджеты в ванной (20%), хранят технику в безопасных местах (16%) и устанавливают стабилизатор напряжения дома (7%).





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Фото: unsplash