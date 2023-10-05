«Бюст-мост через Волгу» в Нижнем

В Нижнем традиционно пройдет социальная акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди». С 1 по 30 ноября жительницы региона смогут пройти маммографию: в возрасте от 40 лет — бесплатно в больницах, в возрасте от 18 лет — со скидкой в частных клиниках, участвующих в проекте.
Частные клиники-партнеры предоставят скидки до 60% на маммографическое обследование, УЗ-диагностику и консультации специалистов (размер скидки зависит от клиники, необходимо уточнять дополнительно).
В этом году партнерами проекта стали медицинские компании «Тонус Премиум», «Александрия», «Радуга здоровья», «Садко», «Персона», «Медис», «Русмед» и «ИмиджЛаб».
Записаться на бесплатное маммографическое обследование в государственные клиники можно по телефону: +7 (996) 013-05-15 по кодовому слову «Бюст-мост».
Финал проекта — 31 октября:
- с 10:00 до 17:00 врачи-онкологи проведут прием для женщин от 18 лет в центре культуры «Рекорд».
- с 18:00 до 19:00 в «Рекорде» пройдет public talk. Гости обсудят важность выявления симптомов рака груди на первой стадии.
Завершится проект мультимедийным шоу на Канавинском мосту от dreamlaser.
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Фото: архив редакции
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