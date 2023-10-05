«Бюст-мост через Волгу» в Нижнем

В Нижнем традиционно пройдет социальная акция «Бюст-мост через Волгу: против рака груди». С 1 по 30 ноября жительницы региона смогут пройти маммографию: в возрасте от 40 лет — бесплатно в больницах, в возрасте от 18 лет — со скидкой в частных клиниках, участвующих в проекте.