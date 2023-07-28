Новый технопарк в нижегородской «Квантовой долине»

Технопарк «Академик Андронов» планируют создать в нижегородской «Квантовой долине».
В зданиях откроются офисы, лектории, производственные цеха, также предусмотрены рекреационные и спортивные зоны.
Назовут технопарк в честь советского физика и математика, академика — Александра Андронова.
В настоящее время уже готова архитектурная концепция будущего технопарка, разрабатывается проект планировки территории, вносятся изменения в градостроительную документацию.
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Фото: unsplash
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