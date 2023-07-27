Один вход в нижегородский кремль закроют

Вход в Нижегородский кремль через ворота у Ивановской башни будет закрыт 27 июля с 10:00 до 18:00. Работы будут завершены в течение одного дня.
В это время там проведут плановый ремонт входной группы.
Ожидается, что специалисты справятся за один день, и уже к вечеру проход будет открыт.
Нижегородцев и туристов просят учесть этот факт во время прогулок по кремлю и его окрестностям. Для удобства пешеходов установят временную навигацию.
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Фото: фотобанк
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