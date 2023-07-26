Нижегородцы назвали самые безопасные для туризма страны

Каждый третий (32%) житель признался, что от поездки в другую страну его отпугивает появление нового вируса в месте назначения. Каждого пятого респондента (21%) пугает перспектива сложностей с возвращением обратно в Россию. Еще 5% переживают из-за негативного отношения со стороны местных жителей.

Большинство нижегородцев считает, что наиболее безопасными странами для путешествий являются Мальдивы (68%), Кипр (67%) и Болгария (63%). Интересно, что у разных поколений жителей города свои предпочтения: старшее поколение (41-50 лет) предпочитает Аргентину (65%), миллениалы выбирают Болгарию (70%), а зумеры — Кипр (64%).

В список наиболее опасных направлений вошли США (56%), Коста-Рика (54%), Грузия (53%), Турция (50%) и Аргентина (48%).

В этом году большинство нижегородцев выбирают путешествия по России. В топ-5 самых популярных направлений на лето-2023 вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды.





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Фото: unsplash