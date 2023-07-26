Марафон памяти от «Городских экспедиций»

Расписание марафона памяти создателя проекта «Нижегородский конструктивизм» Владимира Пегова от «Городских экспедиций» на 29–30 июля. Все вырученные средства перечислят в фонд борьбы с раком.
Публикуем программу:
29 июля (суббота)
- 12:00 — «Водник» и загадочный квартал НКХ с Марией Бабуриной
- 14:30 — История и стрит-арт «Красного Просвещенца» с Ирой Масловой
- 15:30 — Недолго_вечные акценты улицы Ильинской с Антоном Марцевым
- 17:00 — Архитектурные стили ХХ века с Ирой Масловой
- 19:45 — Внутрь дома-коммуны «Культурная революция» с Ирой Масловой
30 июля (воскресенье)
- 11:30 — Пробелы в памяти на Мызе и Караваихе с Всеволодом Лебедевым
- 14:00 — Соцгород с Ирой Масловой
- 16:30 — Экскурсия по Ленгородку и окрестностям с Марком Григорьевым
- 18:45 — Экскурсия о том, что было до конструктивизма, о модерне — с Александром Коротковым
Все расписание — одной ссылкой.
6+
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