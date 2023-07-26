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Марафон памяти от «Городских экспедиций»

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Расписание марафона памяти создателя проекта «Нижегородский конструктивизм» Владимира Пегова от «Городских экспедиций» на 29–30 июля. Все вырученные средства перечислят в фонд борьбы с раком.

 

Публикуем программу:

29 июля (суббота)

30 июля (воскресенье)

Все расписание — одной ссылкой

6+
 

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