Три сквера открыли в Ленинском районе после благоустройства

Сразу три общественных пространства открылись после благоустройства в Ленинском районе.
Обновленные скверы находятся — на проспекте Ленина, 58; улице Кировской, 9а и Снежной, 14.
На всех территориях заменили брусчатку и асфальт, смонтировали новое освещение, высадили деревья и кустарники.
Гарантия на обновленные пространства — пять лет.
Всего в этом году в Ленинском районе в программу благоустройства попали четыре сквера. Последний планируют сдать до августа.
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Фото: unsplash
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