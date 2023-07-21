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Общество

Три сквера открыли в Ленинском районе после благоустройства

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Сразу три общественных пространства открылись после благоустройства в Ленинском районе.

 

Обновленные скверы находятся — на проспекте Ленина, 58; улице Кировской, 9а и Снежной, 14.

На всех территориях заменили брусчатку и асфальт, смонтировали новое освещение, высадили деревья и кустарники.

Гарантия на обновленные пространства — пять лет.

Всего в этом году в Ленинском районе в программу благоустройства попали четыре сквера. Последний планируют сдать до августа.



 

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Фото: unsplash

 

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