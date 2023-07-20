Нижегородский туристический маршрут признан национальным

Протяженность маршрута — 320 километров. Его основой стали места бытования художественных промыслов — Нижний, Городец, Семенов и село Владимирское.

Проект знакомит путешественников с городецкой и хохломской росписью, городецкой золотной вышивкой, семеновской матрешкой.

Маршрут включает девять музейных комплексов, три фабрики народных художественных промыслов и другие интересные места.

Туристы могут скорректировать план, самостоятельно выбрав города для посещения и количество дней путешествия.







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Фото: фотобанк