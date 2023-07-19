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На ретрокаре по ярмарке

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С пятницы по воскресенье (все лето!) на Нижегородской ярмарке можно будет прокатиться на ретрокаре.

 

Экскурсия на ретрокаре «Вокруг за 12 минут» с аудиогидом проходит до 27 августа с 11:00 по 21:00.

За время поездки участники узнают:

  • историю строительства Главного ярмарочного дома
  • о приобщении людей к чайной культуре
  • какие арт-объекты установлены на территории ярмарки

Билеты можно купить в кассе ярмарочной карусели.

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Фото: фотобанк

 

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