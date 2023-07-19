На ретрокаре по ярмарке

С пятницы по воскресенье (все лето!) на Нижегородской ярмарке можно будет прокатиться на ретрокаре.
Экскурсия на ретрокаре «Вокруг за 12 минут» с аудиогидом проходит до 27 августа с 11:00 по 21:00.
За время поездки участники узнают:
- историю строительства Главного ярмарочного дома
- о приобщении людей к чайной культуре
- какие арт-объекты установлены на территории ярмарки
Билеты можно купить в кассе ярмарочной карусели.
0+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: фотобанк
Комментарии (0)