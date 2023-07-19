На ретрокаре по ярмарке

Экскурсия на ретрокаре «Вокруг за 12 минут» с аудиогидом проходит до 27 августа с 11:00 по 21:00.

За время поездки участники узнают:

историю строительства Главного ярмарочного дома

о приобщении людей к чайной культуре

какие арт-объекты установлены на территории ярмарки

Билеты можно купить в кассе ярмарочной карусели.

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Фото: фотобанк