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Стало известно, сколько учеников наберут в летнюю приемную кампанию «Школы 800»

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Два корпуса «Школы 800» в летнюю приемную кампанию зачислят более 1000 учеников. Корпус в Верхних Печерах примет еще 353 детей, здание на Автозаводе — 800. Доступ к созданию личных кабинетов откроется 27 июля.

 

Учеников в 9 и 11 классы пока не набирают, так как система оценивания и обучения в «Школе 800» отличается от той, к которой привыкли дети.

Адаптация может помешать подросткам хорошо подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Вступительные испытания для кандидатов в 5-8 и 10 классы пройдут с 10 по 15 августа.


 

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Фото: unsplash

 

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