Благотворительный «Культпросвет» в Нижнем

Известные нижегородцы выступят с благотворительными лекциями в рамках нового проекта «Культпросвет». Чтобы стать участником лекции, необходимо отправить пожертвование в пользу одного из фондов, размещенных на онлайн-платформе «800 добрых дел».
Сейчас запланировано пять мероприятий:
- 19 июля — медиатренер Юлия Щербакова расскажет, как перестать сомневаться в собственных текстах. Собранные средства пойдут в фонд «Сострадание НН»
- 28 июля — выступит генеральный директор Marketing Division Agency Яна Балачевцева
- 11 августа — выступит искусствовед Сабина Мельник
- 19 августа — выступят основательницы маркетингового агентства NORMA Юлия Кузнецова и Алла Багрова
- 23 августа — выступит коммерческий директор рекламного агентства «Мост» Василий Шинкаренко
Все лекции будут проходить в новом креативном пространстве по адресу: улица Большая Покровская, 20б.
Для участия в лекциях необходимо пройти предварительную регистрацию.
12+
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Фото: unsplash
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