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Куда звонить если упало дерево или подтопило дорогу? Публикуем список контактов

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Опубликован список контактов, куда стоит звонить и сообщать о подтоплениях и упавших деревьях.

 

Адреса подтопляемых территорий нижегородцы могут сообщить в администрации своих районов. Также обращения принимают управляющие компании. В некоторых районах для обратной связи можно использовать соцсети.

Автозаводский район

  • МБУ «РЭД» — 269-16-26
  • дежурный ООО «Наш Дом» — 295-73-56
  • администрация Автозаводского района — 293-35-13

Канавинский район

  • приемная администрации Канавинского района — 246-14-29; 246-00-81 и 246-16-37
  • отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района
  • МБУ «Стрелка» — 241-77-28
  • АО «ДК Канавинского района» — 268-10-00
  • ДУК «Заречье» — 283-89-33
  • МП «ГУК» — 244-18-51

в личные сообщения группы администрации.

Ленинский район

  • МБУ «РЭД» — 269-16-26
  • служба оперативных дежурных — 258-07-50

Московский район

  • ДУК — 268 1000
  • МБУ РЭД (с 8.00 до 17.00) — 269 16 26
  • дежурный администрации района (круглосуточно) — 270 35 01

Нижегородский район

  • диспетчер МБУ «Центр» — 269-16-26
  • диспетчер администрации Нижегородского района — 433-87-10
  • АО «ДК Нижегородского района» — 268-10-00

Приокский район

  • отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района (подтопления) — 435-59-38
  • отдел благоустройства (упавшие деревья) — 435-59-37

Советский район

  • дежурный администрации района — 417-25-01
  • МБУ «РЭД» — 89519143929
  • управление коммунального хозяйства администрации района — 417-11-36

Сормовский район

  • МБУ «Дорожник» (дороги общего пользования) 270-70-21
  • на придомовых территориях УК «МС 800» 282-14-25
  • или телефоны своей УК

 

 

 

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Фото: unsplash

 

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