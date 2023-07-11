Куда звонить если упало дерево или подтопило дорогу? Публикуем список контактов

Адреса подтопляемых территорий нижегородцы могут сообщить в администрации своих районов. Также обращения принимают управляющие компании. В некоторых районах для обратной связи можно использовать соцсети.

Автозаводский район

МБУ «РЭД» — 269-16-26

дежурный ООО «Наш Дом» — 295-73-56

администрация Автозаводского района — 293-35-13

Канавинский район

приемная администрации Канавинского района — 246-14-29; 246-00-81 и 246-16-37

отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района

МБУ «Стрелка» — 241-77-28

АО «ДК Канавинского района» — 268-10-00

ДУК «Заречье» — 283-89-33

МП «ГУК» — 244-18-51

в личные сообщения группы администрации.

Ленинский район

МБУ «РЭД» — 269-16-26

служба оперативных дежурных — 258-07-50

Московский район

ДУК — 268 1000

МБУ РЭД (с 8.00 до 17.00) — 269 16 26

дежурный администрации района (круглосуточно) — 270 35 01

Нижегородский район

диспетчер МБУ «Центр» — 269-16-26

диспетчер администрации Нижегородского района — 433-87-10

АО «ДК Нижегородского района» — 268-10-00

Приокский район

отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района (подтопления) — 435-59-38

отдел благоустройства (упавшие деревья) — 435-59-37

Советский район

дежурный администрации района — 417-25-01

МБУ «РЭД» — 89519143929

управление коммунального хозяйства администрации района — 417-11-36

Сормовский район

МБУ «Дорожник» (дороги общего пользования) 270-70-21

на придомовых территориях УК «МС 800» 282-14-25

или телефоны своей УК

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Фото: unsplash