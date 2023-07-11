Куда звонить если упало дерево или подтопило дорогу? Публикуем список контактов

Опубликован список контактов, куда стоит звонить и сообщать о подтоплениях и упавших деревьях.
Адреса подтопляемых территорий нижегородцы могут сообщить в администрации своих районов. Также обращения принимают управляющие компании. В некоторых районах для обратной связи можно использовать соцсети.
Автозаводский район
- МБУ «РЭД» — 269-16-26
- дежурный ООО «Наш Дом» — 295-73-56
- администрация Автозаводского района — 293-35-13
Канавинский район
- приемная администрации Канавинского района — 246-14-29; 246-00-81 и 246-16-37
- отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района
- МБУ «Стрелка» — 241-77-28
- АО «ДК Канавинского района» — 268-10-00
- ДУК «Заречье» — 283-89-33
- МП «ГУК» — 244-18-51
в личные сообщения группы администрации.
Ленинский район
- МБУ «РЭД» — 269-16-26
- служба оперативных дежурных — 258-07-50
Московский район
- ДУК — 268 1000
- МБУ РЭД (с 8.00 до 17.00) — 269 16 26
- дежурный администрации района (круглосуточно) — 270 35 01
Нижегородский район
- диспетчер МБУ «Центр» — 269-16-26
- диспетчер администрации Нижегородского района — 433-87-10
- АО «ДК Нижегородского района» — 268-10-00
Приокский район
- отдел коммунального хозяйства и содержания дорог администрации района (подтопления) — 435-59-38
- отдел благоустройства (упавшие деревья) — 435-59-37
Советский район
- дежурный администрации района — 417-25-01
- МБУ «РЭД» — 89519143929
- управление коммунального хозяйства администрации района — 417-11-36
Сормовский район
- МБУ «Дорожник» (дороги общего пользования) 270-70-21
- на придомовых территориях УК «МС 800» 282-14-25
- или телефоны своей УК
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Фото: unsplash
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