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Дожди и похолодание до +11: публикуем прогноз погоды на неделю в Нижнем

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Наступившая рабочая неделя в Нижнем будет прохладной и дождливой.

 

В понедельник, 10 июля, целый день будет пасмурно и дождливо Утром термометры покажут +13, днем потеплеет до +18. Аналогичная погода сохранится вечером. Ночью похолодает до +14.

Во вторник, 11 июля, утром похолодает до +11, сохранится пасмурная погода с небольшими дождями. Днем воздух прогреется до +13, осадки не прекратятся. Вечером и ночью термометры покажут +12.

В среду, 12 июля, утром и днем будет пасмурно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +12. Вечером синоптики прогнозируют до +14. Ночью похолодает до +12.

В четверг, 13 июля, утром будет пасмурно, но без осадков. Термометры покажут +12. Днем воздух прогреется до +16, пройдут дожди. Вечером похолодает до +14, дожди продолжатся.

В пятницу, 14 июля, в первой половине дня будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди. Воздух прогреется до +13. Вечером осадки прекратятся, температура воздуха составит +19. Ночью вновь пойдет дождь.



 

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Фото: фотобанк




 

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