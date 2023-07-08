Цифра дня: 77% нижегородцев трепетно относятся к истории своей семьи

44% респондентов считают, что знать историю своей семьи – это хорошо, но не обязательно. Треть подчеркнули, что память о предках необходимо хранить и передавать дальше. Около 36% жителей города хотят знать свою историю и генеалогическое древо.

Практически в каждой второй семье Нижнего хранят вещи, которые передаются по наследству. Среди самых популярных типов реликвий нижегородцы называли драгоценные камни (32%), украшения (26%), часы (20%), старые фотографии (14%) и столовые сервизы (9%).

Почти половина респондентов (40%) планируют продолжить традицию передачи семейных реликвий. Каждый пятый уже передал своим потомкам что-то на память.





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Фото: unsplash