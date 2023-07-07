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Летняя программа на ярмарке

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С 15 июля на Ярмарочной площади стартует летняя программа. Каждые выходные здесь пройдут фестивали исторической реконструкции и кукольные спектакли, бесплатные кинопоказы, ярмарочный базар и анимация.

 

Летняя программа:

  • фестиваль исторической реконструкции «Приволжский штандарт» каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 21.00
  • авторские спектакли для детей от 3 лет: по субботам и воскресеньям в 11.00 и 16.00
  • кинопоказы каждые пятницу и субботу в 20.30
  • ярмарочный базар авторских изделий нижегородских мастеров: по пятницам с 16.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям с 11.00 до 21.00
  • анимация и настольные игры
  • карусель: по пятницам с 16.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям с 11.00 до 21.00
  • посиделки у печи: с пятницы по воскресенье с 16.00 до 21.00
  • экскурсии на ярмарочном ретромобиле

Программа продлится до 27 августа. Вход свободный.



 

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Фото: предоставлено организаторами



 

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