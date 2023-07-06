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Фестиваль «Град Китеж» пройдет в Нижегородской области

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Уже сегодня, 6 июля, в Воскресенске пройдет фестиваль «Град Китеж». Публикуем программу.

 

Фестиваль «Град Китеж» пройдет в Нижегородской области

Уже сегодня, 6 июля, в Воскресенске пройдет фестиваль «Град Китеж». Публикуем программу.

Открытие — в 14:00 на главной сцене Светлояра. Целый день у озера пройдет выставка-продажа изделий мастеров народно-художественных промыслов.

Кроме того, до 14.00 на берегу озера будут работать интерактивные площадки с мастер-классами и историческими квестами.

В 14.30 на главной сцене территории озера стартует концертная программа Anima voices («Голоса души») под управлением Андрея Драгунского.

В 22:00 — шествие со свечами вокруг Светлояра.




 

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Фото: unsplash

 

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