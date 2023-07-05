Экскурсия по Канавину от автора книг об этом районе

Автор первого подробного исследования истории Канавина Евгений Гребнев проведет экскурсию по собранным архивным материалам. Всего пройдет две двухчасовые прогулки.
Узнаем на экскурсиях о шалостях Горького и увидим места из повестей «Детство» и «В людях». Увидим исторические места, на которых ещё нет таблички о великих жителях. Узнаем историю нижегородского планетария и космонавта Гречко: он мечтал о космосе, когда полёты казались невозможным будущим, но его талант и труд отправил его в полёт в невесомость.
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Фото: фотобанк
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