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Экскурсия по Канавину от автора книг об этом районе

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Автор первого подробного исследования истории Канавина Евгений Гребнев проведет экскурсию по собранным архивным материалам. Всего пройдет две двухчасовые прогулки.

 

Узнаем на экскурсиях о шалостях Горького и увидим места из повестей «Детство» и «В людях». Увидим исторические места, на которых ещё нет таблички о великих жителях. Узнаем историю нижегородского планетария и космонавта Гречко: он мечтал о космосе, когда полёты казались невозможным будущим, но его талант и труд отправил его в полёт в невесомость.

  • 8 июля в 14:00. Регистрация здесь
  • 11 июля в 18:45. Регистрация здесь

 



 

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Фото: фотобанк

 

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