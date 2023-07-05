Экскурсия по Канавину от автора книг об этом районе

Узнаем на экскурсиях о шалостях Горького и увидим места из повестей «Детство» и «В людях». Увидим исторические места, на которых ещё нет таблички о великих жителях. Узнаем историю нижегородского планетария и космонавта Гречко: он мечтал о космосе, когда полёты казались невозможным будущим, но его талант и труд отправил его в полёт в невесомость.

8 июля в 14:00. Регистрация здесь

11 июля в 18:45. Регистрация здесь







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: фотобанк