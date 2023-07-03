18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

«Русская Тоскания» в Ворсме

Поделиться:

С 14 по 16 июля в Ворсме Нижегородской области пройдет фестиваль «Русская Тоскания». Трехдневная программа включает массу увлекательных событий, которые напомнят об уникальности русской культуры.

 

В программе — парад стилизованных лодок «Русская регата», водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, детская зона, творческие мастерские, музыкальная программа, игры, хороводы, экскурсии и многое другое.

Подробная программа опубликована на сайте проекта.

Вход свободный

0+


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Фотографии предоставлены организаторами фестиваля «Русская Тоскания»

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: