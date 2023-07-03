«Русская Тоскания» в Ворсме

В программе — парад стилизованных лодок «Русская регата», водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, детская зона, творческие мастерские, музыкальная программа, игры, хороводы, экскурсии и многое другое.

Подробная программа опубликована на сайте проекта.

Вход свободный

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Фото: Фотографии предоставлены организаторами фестиваля «Русская Тоскания»