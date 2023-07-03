«Русская Тоскания» в Ворсме

С 14 по 16 июля в Ворсме Нижегородской области пройдет фестиваль «Русская Тоскания». Трехдневная программа включает массу увлекательных событий, которые напомнят об уникальности русской культуры.
В программе — парад стилизованных лодок «Русская регата», водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, детская зона, творческие мастерские, музыкальная программа, игры, хороводы, экскурсии и многое другое.
Подробная программа опубликована на сайте проекта.
Вход свободный
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Фото: Фотографии предоставлены организаторами фестиваля «Русская Тоскания»
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